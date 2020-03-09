العين الإخباريةالإثنين 2020/3/9 12:09 م بتوقيت أبوظبي
موكب حمدوك تعرض لانفجار سيارة مفخخة بالخرطوم
نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، من محاول اغتيال فاشلة بالعاصمة الخرطوم.
وفيما أكد التلفزيون الرسمي محاولة الاغتيال، أفاد شهود عيان أن سيارة مفخخة أسفل كوبرى "كوبر" شمال شرقي العاصمة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك.
وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" قال علي بخيت مدير مكتب حمدوك، إن "رئيس الوزراء في مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالخرطوم".
ونشرت وسائل الإعلام السودانية صورا قالت إنها من موقع الحادث.
وحتى اللحظة لم يُعلن عن خسائر من عدمها في محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني.
وفي إطار ردود الفعل الأولية، قال خالد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني على حسابه في "تويتر"، إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة".
يُتبع....
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة حمدوك من محاولة اغتيال.. ومدير مكتبه: في مكان آمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.