نجاة حمدوك من محاولة اغتيال.. ومدير مكتبه: في مكان آمن

نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، من محاول اغتيال فاشلة بالعاصمة الخرطوم.

وفيما أكد التلفزيون الرسمي محاولة الاغتيال، أفاد شهود عيان أن سيارة مفخخة أسفل كوبرى "كوبر" شمال شرقي العاصمة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك.

وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" قال علي بخيت مدير مكتب حمدوك، إن "رئيس الوزراء في مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالخرطوم".

ونشرت وسائل الإعلام السودانية صورا قالت إنها من موقع الحادث.

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وحتى اللحظة لم يُعلن عن خسائر من عدمها في محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني.





وفي إطار ردود الفعل الأولية، قال خالد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني على حسابه في "تويتر"، إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة".



يُتبع....