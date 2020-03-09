القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت مجموعة طيران الإمارات باتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية التي تفوق متطلبات وأنظمة الصناعة لضمان صحة المسافرين، ومنحهم الثقة والطمأنينة عند تخطيط رحلاتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عبر العالم.
وتُخضع طيران الإمارات جميع طائراتها التي تغادر دبي لإجراءات احترازية، تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة وشاملة.
وتستخدم طيران الإمارات مواد كيماوية معتمدة للقضاء على الفيروسات والجراثيم والفطريات، تترك على الأسطح طبقات واقية يبقى مفعولها طويلاً، وتمنع أي تلوث لاحق بالفيروس، وهذه المواد صديقة للبيئة أيضاً.
وتتضمن عملية التنظيف مسحاً شاملاً لجميع الأسطح، من النوافذ والطاولات وشاشات الفيديو الشخصية ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد وفتحات التهوية والخزانات العلوية في المقصورة، وحتى الحمامات والممرات ومناطق راحة أفراد طاقم الخدمة، بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية الأخرى، مثل تغيير أغطية مساند الرأس على جميع المقاعد واستبدال المطبوعات وتنظيف الأرضيات.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاديا لكورونا.. طريقة تعقيم "طيران الإمارات" لطائراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.