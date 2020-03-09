تفاديا لكورونا.. طريقة تعقيم "طيران الإمارات" لطائراتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت مجموعة طيران الإمارات باتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية التي تفوق متطلبات وأنظمة الصناعة لضمان صحة المسافرين، ومنحهم الثقة والطمأنينة عند تخطيط رحلاتهم.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عبر العالم.

وتُخضع طيران الإمارات جميع طائراتها التي تغادر دبي لإجراءات احترازية، تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة وشاملة.

وتستخدم طيران الإمارات مواد كيماوية معتمدة للقضاء على الفيروسات والجراثيم والفطريات، تترك على الأسطح طبقات واقية يبقى مفعولها طويلاً، وتمنع أي تلوث لاحق بالفيروس، وهذه المواد صديقة للبيئة أيضاً.

وتتضمن عملية التنظيف مسحاً شاملاً لجميع الأسطح، من النوافذ والطاولات وشاشات الفيديو الشخصية ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد وفتحات التهوية والخزانات العلوية في المقصورة، وحتى الحمامات والممرات ومناطق راحة أفراد طاقم الخدمة، بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية الأخرى، مثل تغيير أغطية مساند الرأس على جميع المقاعد واستبدال المطبوعات وتنظيف الأرضيات.