من السودان إلى محمد بن زايد.. "تعجز الكلمات عن شكركم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر عشرات الأمهات والآباء السودانيين، عن امتنانهم وشكرهم غير المحدود للشيخ محمد بن زايد آل نيهان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ولحكومة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون الصادق والمثمر في إجلاء وإيواء الطلاب بطائرة إماراتية أقلت نحو 143 مواطنا سودانيا إضافة إلى جنسيات أخرى، قادمة من مدينة ووهان الصينية التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد.

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موقف دولة الإمارات الذي وصفه أهالي الطلاب السودانيين بـ"البطولي" دفعهم لإطلاق مبادرة "رد الجميل"؛ تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم بعدما تحول الخوف والقلق في قلوبهم إلى سعادة وسكينة بالاطمئنان على فلذات أكبادهم في أرض زايد الخير.

مبادرة الشكر السودانية تتضمن تنظيم احتفال بالعاصمة "الخرطوم" وتكريم حكومة الإمارات وشعبها ممثلا في السفير حمد الجنيبي.

من الخرطوم إلى أبوظبي: سيبقى حبل الود موصولا، وما إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان إلى مدينة الإمارات الإنسانية إلا قطرة في بحر الصداقة التاريخية المتأصلة بين البلدين الشقيقين.