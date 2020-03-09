- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد حالات وفاة فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 463 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 463 حالة وفاة، بعد تسجيل 97 حالة وفاة منذ الأمس، في حين بلغ عدد الإصابات 7985، بعد تسجيل 1598 حالة جديدة منذ الأمس.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن خدمات الحماية المدنية أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 7985 بزيادة 1598 حالة منذ الأمس، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 463 بعد تسجيل 97 حالة وفاة جديدة".
وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.
ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حالات وفاة فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 463 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.