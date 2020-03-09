أردوغان يطالب الناتو بتعويض دعم اللاجئيين السوريين في تركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف الناتو، إلى تقديم الدعم الإضافي الذي طلبته تركيا في سوريا بأسرع وقت ممكن.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تقديم الدعم الذي طلبته تركيا في سوريا بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هذا الدعم يتعلق بالدفاع عن تركيا.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية قبيل لقاء مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن "تركيا تكافح التهديدات والمخاطر الناجمة من سوريا منذ 9 سنوات، وعلى الناتو أن يقدم الدعم الإضافي الذي طلبته تركيا بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أردوغان "الدعم الذي نطلبه من الناتو يتعلق بالدفاع عن تركيا".
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