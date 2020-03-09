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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء بريطانيا: المزيد من الإجراءات لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا تجري استعدادات مكثفة لاتخاذ تدابير إضافية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وحسب "رويترز" قال جونسون إن البلاد لا تزال في "مرحلة احتواء" اندلاع المرض ولكن الحكومة تستعد للانتقال إلى ما يسمى "مرحلة التأخير".
وقال جونسون إن الحكومة ستضع خطوات إضافية في الأيام والأسابيع المقبلة للمساعدة في حماية الأشخاص، وخاصة كبار السن.
وقال وزير الصحة مات هانكوك في وقت سابق من اليوم الاثنين في بيان أمام البرلمان إن شخصا رابعا في بريطانيا توفي بسبب فيروس كورونا.
وقال هانكوك: "هنا في المملكة المتحدة، وحتى صباح اليوم، كانت هناك 319 حالة مؤكدة، ومن المؤسف أن هذا يشمل الآن أربع حالات وفاة مؤكدة".
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