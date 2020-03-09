شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تعلن عن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الخليج 365 أكدت ألمانيا اليوم الإثنين، تسجيل أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا.

Advertisements وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد، إن ”امرأة عمرها 89 عاما مصابة بالفيروس، توفيت في بلدة إسن، وإن مريضا آخر توفي في منطقة هاينسبرغ التي تشهد انتشارا كبيرا للمرض“. وأعلنت ألمانيا حتى الآن تسجيل 1112 إصابة بفيروس كورونا. وتعتبر ولاية نورد راين فستفاليا الكبيرة، المنطقة الأكثر تأثرا بتفشي الفيروس.

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