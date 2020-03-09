السعودية والإمارات تنددان بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

نددت السعودية والإمارات، في بيانين منفصلين، اليوم الإثنين، بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.



وشددت الخارجية السعودية في بيان مقتضب لها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، على ”رفض واستهجان هذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره“.

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كما وصفت الإمارات الهجوم على حمدوك بـ“الإجرامي“، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن ”استنكارها الشديد لهذا الاستهداف الإجرامي، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية“.

وعبرت الوزارة عن وقوف دولة الإمارات مع السودان، ودعم مرحلته الانتقالية، ”بما يضمن الاستقرار والسلام للسودان، وبما يحقق طموحات وآمال شعبه“.

ونجا حمدوك من اعتداء ”إرهابي“، إثر تفجير استهدف موكبه في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أعلنت الحكومة السودانية.

وطمأن حمدوك، عبر تويتر، السودانيين بأنه بخير ويواصل نشاطاته.