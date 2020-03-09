شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تعلن آخر مستجدات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الخليج 365 أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية آخر المستجدات بخصوص تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في مؤتمر صحفي.

Advertisements وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن خطر تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء أصبح حقيقيا في العديد من البلدان. وأضاف: ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن 77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.

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