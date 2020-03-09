مصر .. تحذيرات من عدم إستقرار الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذرت الهيئة الهامة للأرصاد الجوية في مصر، من حالة شديدة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس .



وتوقعت الهيئة في البيان الصادر عنها اليوم أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس .. مشيرة إلى أن الأمطار ستكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد .

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كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس .

وناشدت الهيئة كافة لاجهات المعنية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .