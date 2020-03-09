الوكالة الدولية للطاقة: إيران تعيق التفتيش في 3 مواقع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فيينا
دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي أمس في فيينا إلى ضرورة توقف إيران عن عرقلة تفتيش ثلاثة مواقع نووية محتملة.
وقال جروسي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أدعو إيران إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع المحددة من جانب الوكالة».
وكان جروسي ذكر الشهر الماضي أن طهران ترفض الإجابة على أسئلة حول ثلاثة مواقع ربما تكون قد استخدمت فيها المواد النووية أو خزنتها في السابق، قبل أن تبرم إيران اتفاقها النووي مع القوى الكبرى عام 2015.
وقال جروسي إنه بدون تعاون إيران ستجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبة في تأكيد ما إذا كانت إيران أعلنت عن جميع المواد النووية لديها.
وأفادت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في فيينا في بيان الأسبوع الماضي بأنها لم تسمح بالزيارات لأن التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات ملفقة تقول إسرائيل إنها حصلت عليها بشكل غير مشروع من إيران.
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