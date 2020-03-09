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تجدد اختطاف الصحفيين بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجددت ظاهرة اختطاف الصحفيين بالعراق، وغيب مسلحون مجهولون في بغداد أمس صحفيا يعمل في جريدة «الصباح» البغدادية الحكومية واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ونددت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان صحفي بحادث اختطاف الصحفي المدعو توفيق التميمي، أثناء توجهه من منزله شرق بغداد إلى مقر عمله، وحملت النقابة الجهات الأمنية مسؤولية الحفاظ على حياة الصحفي المختطف، مطالبة بالعمل الجاد والفوري لإطلاق سراحه والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

على صعيد آخر، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بأن قوات مكافحة الإرهاب قتلت ثلاثة من عناصر داعش في اشتباك معهم في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.