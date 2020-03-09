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أمير الكويت: ندعم موقف مصر في ملف سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس وقوف بلاده مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية، ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بحث أمير دولة الكويت أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

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ويأتي ذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية المصري في عدد من الدول العربية.

واستهل شكري اللقاء بتسليم أمير الكويت رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

وأعرب شكري عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

وثمن شكري أيضا مواقف دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.