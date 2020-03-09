شكرا لقرائتكم خبر

البحرين تتصدر عربيا.. والكويت والإمارات ومصر تتجاوز حاجز الـ50 إصابة بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

تصدرت البحرين الدول العربية في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، بعدما أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا تأكد إصابة 85 شخصا، من بين 6824 عينة تم فحصها، وأشار إلى وجود 79 حالة تحت العناية.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 65 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أن حالتين من المصابين الثلاثة مرتبطتان بالقدوم من

إيران، بينما الحالة الثالثة قادمة من أذربيجان، وأوضح أن حالة واحدة تعافت، بينما لا يزال الآخرون يتلقون العلاج.

وزاد العدد في الإمارات العربية المتحدة إلى 59 حالة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت أنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين لأشخاص مخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعا في الحجر الصحي.

وتعود الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة من إيطاليا وشخصين من كل من بنجلاديش ونيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا.

Advertisements

وأكدت الوزارة على التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه.

وارتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 55 حالة، بعدما أعلن مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، اكتشاف إصابة 7 حالات إضافية.

وأشار إلى أن الإصابات الـ7 الجديدة، بينهم ممرض مصري مصاب قادم من صربيا، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، وأوضح أن هناك 12 حالة تعافت من بين المصابين بالمرض، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المصابة حاليا 43 حالة.

وفيما ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة إلى 32 حالة في لبنان، تجاوز عدد المصابين بكورونا 20 شخصا في كل من فلسطين والجزائر والعراق.

وعالميا تزايد المرض بشكل لافت في ألمانيا التي وصل عدد الحالات فيها إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني للأبحاث والتحاليل أمس، فيما سجلت كوريا الجنوبية أمس 248 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل كوريا إلى 7 آلاف و382 شخصا، معظمهم في مدينة دايجو ومقاطعة جيونج سانج.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين أمس تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد إلى 3 آلاف و119 شخصا، كما سجلت السلطات 40 إصابة إضافية ليصبح عدد المصابين 80 ألفا و 735 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرج.

الدول العربية الأكثر تضررا بكورونا: