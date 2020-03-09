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رئيس وزراء السودان: محاولة اغتيالي لن توقف مسيرة التغيير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها بمنطقة كوبر بالخرطوم بحري أمس لن توقف مسيرة التغيير.

وكتب على حسابه على موقع فيس بوك «أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة، وما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي». وأضاف «هذه الثورة محمية بسلميتها، وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غد أفضل وسلام مستدام».

من جهته، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أنه سيتم التعامل بحزم مع كل المحاولات الإرهابية، وذلك بعد تعرض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال.

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وقال صالح في مؤتمر صحفي إنه «سيتم التعامل بالحزم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية»، كما أكد على الالتزام باستكمال مهام الثورة، وأوضح أن موكب حمدوك تعرض لإطلاق نار وتفجير إرهابي، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد المراسم الرسمية، وأشار إلى أن حمدوك موجود في مكتبه.

ودعت قوى الحرية والتغيير إلى الخروج في تظاهرات لتأكيد الوحدة وحماية السلطة الانتقالية، وقالت في بيان، إن «هذا الهجوم الإرهابي يشكل امتدادا لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية، وهي محاولات ظلت تنكسر واحدة تلو الأخرى على سد قوة شعبنا العظيم».

وأدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، معربا عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاة حمدوك، وأكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.