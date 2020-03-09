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الجيش اليمني يستعيد كبرى مديريات الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الحديدة

تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس من استعادة منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف، بعد ساعات من دخول الحوثيين إليها.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على محورين غرب وجنوب المنطقة، بعد صد هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية، واستعادت مواقع مهمة جنوب اليتمة، وأن مقاتلات التحالف العربي شنت عددا من الغارات الجوية على مواقع وعربات عسكرية تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة بالمديرية.

وتشهد منطقة بتار شمال الضالع مواجهات ميدانية عنيفة ومعارك قتالية شرسة، بين القوات اليمنية المشتركة من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، عقب هجوم نفذته عناصر الميليشيات الإرهابية على مواقع القوات الجنوبية بمنطقة بتار جنوب غرب مديرية قعطبة في الضالع، بهدف السيطرة عليها.

وأكد المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع في بيان أن «قوات اللواء الخامس مقاومة أحبطت هجوما حوثيا مباغتا على موقعي الشويق والفراشة غرب مديرية الأزارق، جنوب غرب الضالع».

على صعيد آخر صعدت ميليشيات الحوثي خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية بالحديدة عبر حفر الإنفاق وتفخيخ الطرقات واستخدام أسطح منازل المواطنين لنصب منصات إطلاق قذائف صاروخية، واستهداف الأحياء السكنية بالمدينة الواقعة غرب اليمن.

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ورصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن خرقا جديدا للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية بحفر أنفاق في شارع صنعاء وقرب جولة يمن موبايل.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن نقطة الرقابة المتمركزة في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة أبلغت غرفة عمليات ضباط الارتباط في السفينة الأممية عن قيام الميليشيات الحوثية باستحداث نفق قرب نقطة الرقابة في وضح النهار، وذلك في ظل صمت اللجنة الأممية عن خروقاتها المتصاعدة للهدنة.

وكشف عن 193 خرقا لميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها في مركز المحافظة والتحيتا. ورصدت نقاط الرقابة الأممية في الحديدة 151 خرقا للميليشيات الحوثية بالأسلحة الرشاشة داخل مدينة

الحديدة خلال الساعات الماضية، واستخدمت 17 قذيفة مدفعية ضمن خروقاتها في الدريهمي.

مشاهدات

الإعلام العسكري: الميليشيات الحوثية تستهدف حيا سكنيا في مدينة حيس جنوب الحديدة بقذيفة بي 10 وتصيب مواطنين اثنين ضمن خروقاتها المتصاعدة.

مقتل مواطنين في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية بالقرب من منزليهما في قرية الحمراء التابعة لمديرية الدريهمي بالحديدة.

ميليشيات الحوثي تفرض محاضراتها الطائفية بجميع مؤسسات الدولة بمناطق سيطرتها.

الخب والشغف لماذا ؟

تعد مديرية خب والشعف التي توجد فيها منطقة اليتمة أكبر مديريات محافظة الجوف، إذ تشكل مساحتها 82% من إجمالي مساحة المحافظة. وتعد منطقة اليتمة ذات أهمية استراتيجية، وتضم الطريق الدولي الذي يصل محافظة الجوف بمنفذ البقع البري.