الكويت تقرر تمديد تعطيل الدراسة لمدة اسبوعين إضافيين بسبب كورونا

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قرر مجلس الوزراء الكويتي، مساء الإثنين، تمديد تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة لمدة اسبوعين إضافيين بسبب فيروس "كورونا" المستجد، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ولفتت الصحة الكويتية، إلى أن جميع المصابين في حالة مستقرة، وأن متابعة مستمرة تجري لجميع الحالات الخاضعة للحجر، معلنة شفاء حالة واحدة، مع وجود 3 حالات في العناية المركزة بينها حالة حرجة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 65 حالة.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.