كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إعلامية: تركيا تواصل نقل المسلحين إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية، أن تركيا تواصل نقل مسلحين ومقاتلين إلى ليبيا، مشيرة إلى فرار نحو 200 مرتزق من طرابلس إلى أوروبا.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن نحو 40 من فصيل "الحمزات" وفصائل أخرى موالية لتركيا فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الفائتة، ليرتفع تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوربا إلى نحو 200 شخص.

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وذكرت التقارير، أن دفعة جديدة من فصيل سوري تابع لأنقرة يدعى "لواء المعتصم" سيتم نقلها إلى ليبيا خلال الساعات القادمة، وذلك في إطار استمرار تركيا بعملية نقل المرتزقة إلى ليبيا.

ووثق المرصد السوري، مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك ليبيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 117 مقاتل من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.