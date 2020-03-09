كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: إيران تطلق سراح 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، بأن السلطات في إيران أفرجت عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. بحسب موقع "ميزانط الخاص بأخبار القضاء.

وقال المسؤول القضائي: "إن إطلاق سراح السجناء، لدرجة أنه لا يخلق حالة من عدم الأمان في المجتمع ... سيستمر"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

لم يحدد رئيسي ما إذا كان أو متى سيحتاج الأشخاص الذين أُطلق سراحهم إلى العودة إلى السجن.