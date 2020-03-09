كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غني" يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لأفغانستان وحفل تنصيب مواز لمنافسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليمين الدستورية لولاية ثانية، اليوم الاثنين، لكن منافسه الرئيسي في المنصب الأعلى رفض الاعتراف بالتنصيب، وبدوره، أقام مراسم أداء اليمين الدستورية كرئيس منافس لـ"غني".

وأظهرت لقطات تلفزيونية "غني" وهو يؤدي اليمين الدستورية في القصر الرئاسي في كابول في حفل حضره عدد من الدبلوماسيين الأجانب، بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

عقد المرشح الرئاسي ومنافسه في انتخابات متنازع عليها عبد الله عبد الله مراسمه الخاصة في وقت مماثل، مما يشير إلى أن المحادثات بين المعسكرين وخليل زاد بهدف التوسط في اتفاق لم تكن ناجحة.