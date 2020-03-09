كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني المنتخب يؤجل تنصيبه وسط محادثات لإنهاء الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجل الرئيس الأفغاني المنتخب أشرف غني، اليوم الاثنين، تنصيبه المقرر حتى وقت متأخر من اليوم، وذلك بعد أن أرجأ منافسه مراسم أداء اليمين الدستورية المقررة، حيث بدا أن نزاعهم حول الانتخابات وصل إلى ذروته.

عرضت قناة Tolo News الخاصة بثًا منقسمًا من البث المباشر من الاحتفالات المتنافسة، حيث بدأ الضيوف في شغل مقاعدهم بعد ظهر اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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أبلغت Tolo، أن ممثلين دوليين، بمن فيهم بعض من أوروبا، قد وصلوا إلى القصر الرئاسي لحضور حفل تنصيب "غني".

يقول الرجلان إنهما الزعيمان الصحيحان لأفغانستان بعد انتخابات متنازع عليها في سبتمبر، وهي مواجهة تهدد الفوضى السياسية بعد أيام فقط من توقيع الولايات المتحدة وطالبان على اتفاق بشأن انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله منافس "غني" منذ فترة طويلة قد خطط أيضا لحفل تنصيبه.