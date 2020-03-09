كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد روسي يزور تركيا لإجراء محادثات حول إدلب في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن وفدًا عسكريًا روسيًا سيجري محادثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة يوم غدٍ الثلاثاء لمناقشة اتفاق توصل إليه البلدان الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

تهدف الصفقة، التي تم التوصل إليها في موسكو في 5 مارس، إلى احتواء الصراع الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص في ثلاثة أشهر، مما زاد من خطر الاشتباك العسكري بين تركيا وروسيا، كما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisements

وقالت تركيا في نهاية الأسبوع إنه لم تحدث انتهاكات لوقف إطلاق النار. التفاصيل التشغيلية للاتفاقية لم يتم وضعها بعد.

بموجب الاتفاق، وافقوا على إنشاء ممر آمن بالقرب من الطريق السريع M4، الذي يمتد من الشرق إلى الغرب عبر إدلب. قالوا إنهم سيتفقون على معايير الممر خلال سبعة أيام. بدأت دوريات مشتركة في 15 مارس.

يمتد الممر على بعد 6 كم (حوالي 4 أميال) إلى الشمال و 6 كم إلى الجنوب من M4. ومع ذلك، لم يكن واضحًا ما الذي سيحدث لجيب المتمردين الذي سيخلقه إلى الجنوب من الطريق السريع.