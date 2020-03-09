كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تتخذ قرارًا جديدًا بشأن المصريين المقيمين على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنينن قرارًا هامًا بشأن إقامة العاملين الوافدين من 16 دولة بينها.

وقالت الداخلية الكويتية، في تصريحات صحفية، إنها ستسمح بتجديد إقامة العاملين الوافدين من 16 دولة بينها مصر، واستخراج إذن العمل وهم خارج البلاد، استثنائيا بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب وزارة الداخلية الكويتية، جاء القرار بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس خالد الصالح، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتفاعلاً مع الحالات الإنسانية والاستثنائية للمقيمين العالقين في دولهم التي تقرر وقف الطيران معها.

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وناشدت الداخلية الكويتية، أصحاب العمل والشركات الكويتية، إلى التوجه للهيئة العامة للقوى العاملة؛ لاستخراج إذن العمل، ومن ثم مراجعة إدارة شؤون الإقامة التابع لها عنوان المنشأة؛ لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي (مادة 18) في حال وجودهم خارج الكويت، على أن يكون جواز السفر صالحاً، ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

وأكدت الداخلية الكويتية، حرصها على لم شمل الأسرة الوافدة وتوفير الاستقرار، فقد تقرر تجديد الإقامة للملتحقين بعائل الموجودين خارج الكويت، على أن يكون جواز السفر صالحاً ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه في حال وجود رب الأسرة خارج الكويت، وزوجته وأولاده داخلها، فسيتم منحهم إقامة مؤقتة وفق الضوابط والشروط المقررة.

كما قررت الداخلية الكويتية، أيضا تمديد كافة تأشيرات الزيارات لمدة شهرين، وتمديد إذن الغياب لمدة 3 شهور قابلة للتجديد حسب ما يستجد من الظروف الراهنة، لافتا إلى أن القرارات تسري على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية، ومن دول مصر، والهند، ولبنان، وسيرلانكا، وبنجلاديش، والفلبين، والصين، وهونج كونج، وإيران، وسوريا، والعراق، وتايلاند، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان وسنغافورة.