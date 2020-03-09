نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية يثير ردود أفعال غاضبة على تويتر

الإثنين 9 مارس 2020

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“ مع هاشتاج #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية، لتنهال التعليقات على جرائم النظام التركي الراعي للارهاب في المنطقة.



وفيما يلي أبرز التعليقات كما وردت:

خالد القرني: في العقد الثاني من القرن 19 قام فخري باشا حاكم المدينة المنورة ان ذاك بجريمة بشعة تهدف إلى نبش قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتم إثبات ذلك من قبل الوثيقة الفرنسية التي تظهر الجانب الأسود لتاريخ الجرائم العثمانية في بلاد الحرمين #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية.

خالد بن علي الشهراني: كان ينوي فخري باشا على فعل لم يسبقه احد في هذي الارض ، كان ينوي على ان ينبش اطهر جسد على هذي الارض و مع العلم ان نبش القبور محرم فما بالك بقبر رسول الله #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية.

عبدالله بن عبدالمحسن: تاريخ الدوله العثمانيه للاسف لم كان يخدم الاسلام و المسلمين مثل ما يدعي اليوم لمناصرين دولة تركيا. هذي وحده من افعال فخري باشا الي كان ينوي نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية.

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كورة فقط: اعتراف من الاتراك بقيامهم بسرقه ونقل اثار في حجرة الرسول الى بلدهم تركيا لعرضها في متحف #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية.

منصور السعد: تاريخ مليء بالخبث والجرم والمجازر والدم .. وناهيكم عن سرقة مقتنيات الحرمين والادهى والامر انهم حاولو تنبيش وفتح قبر رسول الله ونقله الى تركيا .. هذي هي جرايم الدوله العثمانيه #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية.

سعود الشمري: #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية وما اكتفى فخري باشا والعثمانيين عامه بالجرم الدموي اللي كانو يسوونه .. حتى الرسول ما سلم منهم نبش في قبر الرسول وسعى انه ينقله الى اسطنبول !! متخيلين الخبث يا جماعه !

خالد فقط: #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية العثمانيون من اخطر وأجرم الذين تحرؤ على المدينة المنورة وسرقو من حجرة الرسول اغراض ونقلها لتركيا. خالد اليحيى: جرايم العثمانيين مالها نهايه وخصوصا فخري باشا اللي وصل به الامر بفتح قبر الرسول عليه الصلاة والسلام محاولاً نقل جثمانه الى اسطنبول !! شوفو الى وين وصل بهم الخبث والخساسه #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية.

ماجد الفهاد: فوق انهم مجرمين بقتلهم الابرياء واعوام من المجازر اللي راح ضحيتها الالاف .. فخري باشا كان يسعى انه ينقل الرسول بتنبيش قبره الى اسطنبول ! #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية.

محمد - بك الساعد: #نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية #سفر_برلك هذه اعظم الجرائم التي ارتكبها المغول الجرجان المجرمون بحق القبر الشريف، هؤلاء هم من يفاخر بهم #اردوغان وبالأخص المجرم السفاح #فخري_باشا.