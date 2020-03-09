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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
أعلنت الإمارات، الإثنين، شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وذكرت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الإماراتية، في بيان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة.
وأوضحت أن الحالات شملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصا من تايلاند، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.
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وأكدت الوزارة أن تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، مرجعة ذلك إلى الدعم الذي توليه قيادة الإمارات الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.
ولفتت إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المتبعة.
وأوضحت أنه يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى التعافي التام.
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