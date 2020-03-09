الإمارات .. تدشين مركز البحوث التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي

الإثنين 9 مارس 2020

دشن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الإثنين، مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع "محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية".



وتفقد أقسام ومختبرات المركز الذي تبلغ مساحته 4400 متر مربع، ويعد أحد أهم المشروعات في مجمع "محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل.

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ويسهم مركز البحوث والتطوير في توطين المعارف والخبرات؛ إذ تبلغ نسبة الباحثين والباحثات المواطنين في المركز نحو 70%. وتشمل مجالات عمل المركز "الطاقة الشمسية"، و"تكامل الشبكة الذكية"، و"كفاءة الطاقة"، و"المياه"، إضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن "الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع بالإضافة" كأحد الحلول الابتكارية لإنتاج قطع الغيار لقطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

واستمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، إلى شرح حول مجالات عمل المركز الذي يضم عدة مختبرات داخلية وخارجية لدراسة أداء واعتمادية الألواح الشمسية.

ويعد مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة مركز الأبحاث الوحيد في دولة الإمارات المتعلق بمجال الطاقة المتجددة وتقنيات الشبكات الذكية وكفاءة الطاقة، ويتضمن أكبر وأشمل مرافق في الإمارات لاختبار ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية وإصدار شهادات المطابقة، كما يجري المركز أطول عملية اختبار متواصل للألواح الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات في الظروف المناخية الصحراوية.