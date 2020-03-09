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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 26 والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
أعلنت السلطات الفلسطينية، الإثنين، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الضفة الغربية إلى 26 إصابة مؤكدة.
وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، إنه تم فحص 164 حالة في بيت لحم، واتضح وجود إصابة جديدة ما يرفع إجمالي عدد المصابين منذ الخميس إلى 26 حالة.
وأعلن إشتية وجود تنسيق مع الأردن وسط احتمالية إغلاق الجسور قريبا بينها وبين الضفة الغربية، إضافة إلى التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
قبل يومين، جرى تطبيق إجراءات احترازية واسعة في الأراضي الفلسطينية بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في جميع الفنادق الفلسطينية.
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر الفيروس.
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