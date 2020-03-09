ترامب يقرر التغيب عن غداء القديس بسبب بيلوسي

الإثنين 9 مارس 2020

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التغيب عن غداء يوم القديس باتريك هذا العام؛ لأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي اتهمها بـ"إثارة الفتنة والشقاق" ستكون هناك.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، الأحد، إن ترامب لن يحضر مأدبة الغداء السنوية لكلا الحزبين، التي يحتفل خلالها النواب في مجلسي النواب والشيوخ بالعلاقات التي تربط الولايات المتحدة وأيرلندا.

وألقى ترامب باللائمة في غيابه على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حيث قال دير في بيان بالبريد الإلكتروني: "بما أن المتحدث اختار تمزيق هذه الأمة بأفعالها وخطابها، فلن يشارك الرئيس في حدث غالبا ما تختار فيه إثارة الفتنة والشقاق".

وسيحتفل ترامب بدلا من ذلك، مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض الخميس المقبل قبل 5 أيام من عيد القديس باتريك.

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وردا على بيان البيت الأبيض، قال درو هاميل، المتحدث باسم بيلوسي، إن دعم الكونجرس للعلاقة بين الولايات المتحدة وأيرلندا لم يكن أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف هاميل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ربما يتصور أي شخص أن البيت الأبيض ربما ينحي جانبا السياسة الحزبية البسيطة في هذه المناسبة التاريخية".

ولا تزال العلاقات متوترة بين ترامب الذي يشتعل غضبا من بيلوسي التي قادت المجلس ذا الأغلبية الديمقراطية للتصويت على عزله في ديسمبر/كانون الأول، الذي انتهى بتصويت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ في فبراير/شباط على تبرئة ترامب.

وكذلك مزقت بيلوسي أمام عدسات الكاميرا نسخة من خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه ترامب بعد أن تجاهل الأخير يد بيلوسي الممدودة له قبل بدء كلمته، في رسالة غير مباشرة من الرئيس أنه يرفض ما قامت به