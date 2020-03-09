شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15 عاما للسائق المتهم في حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مصريا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفا و263 جنيها لهيئة السكك الحديد تعويضًا عن الأضرار. كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

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