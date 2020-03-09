شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تندد بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك، وتؤكد رفضها واستهجانها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.

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