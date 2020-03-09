شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ 7 متهمين انضموا لتنظيم "داعش" بمصر والان نبدء بالتفاصيل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، كما عاقبت متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبراءة 3 متهمين مما أسند إليهم. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، في الفترة بين عامي 2016 و2017، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ورصد عدد من المقار الحيوية منها مقر نيابة أمن الدولة العليا بمصر.

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