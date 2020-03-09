شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين استهداف رئيس الوزراء السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك صباح اليوم بالخرطوم. وعبرت الجامعة في بيان اليوم، عن صدمتها جراء وقوع هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، مجددة التزامها بالوقوف مع السودان في عملية الانتقال الديمقراطي التي يمر بها، وفي كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيه ورفاهية شعبه.

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