شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن شفاء 5 حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتيةاليوم ، شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة. وتعود هذه الحالات لشخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخص واحد من تايلاند وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

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