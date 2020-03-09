شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 25 والإصابات 917 والان نبدء بالتفاصيل
ونقل التلفاز الإسباني الرسمي عن السلطات الصحية المحلية في مدريد أنه تم تسجيل ثمان وفيات جديدة في العاصمة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 436 حالة لتكون (مدريد) المنطقة الأكثر تضرراً في إسبانيا.
وأكد أن عدداً من المدارس في إقليمي (بلاد الباسك) الشمالي و(لا ريوجا) أغلقت أبوابها بسبب تشخيص عدد من الإصابات بين طلابها، في الوقت الذي لاتزال فيه وزارة الصحة الإسبانية تحافظ على سيناريو "الاحتواء" وعدم اتخاذ أي تدابير استثنائية بهذا الشأن.
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