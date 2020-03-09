شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 25 والإصابات 917 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إسبانيا اليوم تسجيل ثمان وفيات جديدة بسبب فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 فيما استمر ارتفاع عدد الإصابات إلى 917 حالة.

ونقل التلفاز الإسباني الرسمي عن السلطات الصحية المحلية في مدريد أنه تم تسجيل ثمان وفيات جديدة في العاصمة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 436 حالة لتكون (مدريد) المنطقة الأكثر تضرراً في إسبانيا.

وأكد أن عدداً من المدارس في إقليمي (بلاد الباسك) الشمالي و(لا ريوجا) أغلقت أبوابها بسبب تشخيص عدد من الإصابات بين طلابها، في الوقت الذي لاتزال فيه وزارة الصحة الإسبانية تحافظ على سيناريو "الاحتواء" وعدم اتخاذ أي تدابير استثنائية بهذا الشأن.