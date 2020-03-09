شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن مقتل جنديين أمريكيين بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
ذكر بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين أن جنديين أمريكيين قتلا في وسط شمال العراق أمس الأحد وهم برفقة قوات أمن عراقية في مهمة كانت تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية وأشار البيان إلى أنهما قتلا على يد "قوات معادية".
وأضاف البيان أن هوية الجنديين لن يتم الإعلان عنها لحين إبلاغ ذويهما.
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