شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الشؤون الإسلامية" تتخذ تدابير وقائية ضد وباء كورونا في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 وجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم باتخاذ عدة إجراءات في المساجد والجوامع تعزيزا للإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة أن الإجراءات تضمنت تقليل المدة بين الآذان والإقامة إلى 10 دقائق. Advertisements إضافة إلى تقليل مدة خطبة الجمعة مع الصلاة بحيث لا تتجاوز 15 دقيقة. وأضافت "الشؤون الإسلامية" أن يتم إيقاف اجراءات تفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك. إضافة إلى منع الاعتكاف، كما سيتم إزالة الأطعمة والتمور وأكواب المياه المستعملة.

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