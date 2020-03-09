شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الى 7382 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت كوريا الجنوبية،اليوم الاثنين ،تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7 آلاف و382 شخصاً.



وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية(يونهاب) ، بانه بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الى 51 شخصاً معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الى 7382 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.