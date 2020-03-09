قرقاش : محاولة إغتيال حمدوك صادمة وتهدف لتقويض المرحلة الإنتقالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، عن صدمته لمحاولة إغتيال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك .

Advertisements وقال في تغريدة له بتويتر، "محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك صادمة وتهدف إلى تقويض المرحلة الانتقالية بكل ما تحمله من آمال وتطلعات للمواطن السوداني". واضاف "نقف متضامنين مع السودان حكومة وشعباً ونرفض العنف كأداة سياسية أياً كان مصدرها" . ونجا رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم

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