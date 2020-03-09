شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين الى 3122 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين ،اليوم الاثنين، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا في مختلف انحاء البلاد الى 3122 شخصاً واصابة 80904 آخرين.



واكد اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، تسجيل 22 وفاة و40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا امس الاحد..موضحة بأن الوفيات جاءت بواقع 21 حالة في مقاطعة خوبي وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، فيما جاءت الإصابات الجديدة بواقع 36 حالة في مقاطعة خوبي، وأربع حالات وافدة من الخارج تم تسجيلها جميعا في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة من الخارج إلى 67 حالة.

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