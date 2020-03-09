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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يعرّض صينيين للابتزاز في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
تعرض طلاب صينيون في فرنسا لعملية ابتزاز، حيث عمد أشخاص، انتحلوا صفة رجال الشرطة، على إجبارهم على دفع غرامة بسبب ارتدائهم كمامات للوقاية من فيروس "كورونا" في أماكن عامة.
وقالت السفارة الصينية في فرنسا، في بيان: "أفاد طلاب صينيون في الأيام الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن رجال شرطة (فرنسيين) أجبروهم على دفع غرامة مالية قدرها 150 يورو (171 دولارا) بسبب انتهاكهم قانونا فرنسيا يمنع تغطية الوجه.
وبعد التقصي أعلنت الشرطة الفرنسية أن هؤلاء الرجال انتحلوا صفة رجال شرطة، وأكدت الشرطة أنه لا يوجد قانون يمنع ارتداء كمامات لأسباب طبية.
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