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ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أندونيسيا إلى 19

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أندونيسيا إلى 19

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الإندونيسية، الإثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة 19.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحمد يوريانتو، المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية قوله إن اثنين من المصابين من الأجانب، موضحا أن حالة جميع المصابين مستقرة.

 

كانت إندونيسيا قد فرضت قيودا على القادمين من مناطق إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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إلى ذلك، قال متحدث إنه ثبت إصابة أحد العاملين بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل بفيروس كورونا.

 

وكان الموظف، الذي يخضع الآن لعزل في منزله، قد أصيب بالحمى الأسبوع الماضي، عقب عودته من شمال إيطاليا.

 

وقال الناتو إنه جرى إبلاغ جميع زملاء الموظف المباشرين، وهم الآن يعملون من المنزل.

 

قضى فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى منطلقا من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، على 3816 شخصا حول العالم، وأصاب أكثر من 109 آلاف و270 حالة.

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