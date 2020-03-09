لمواجهة كورونا.. السعودية تدعم منظمة الصحة العالمية بـ10 ملايين دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك بمبلغ بـ 10 ملايين دولار أمريكي، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية اليوم الاثنين، فى غضون ذلك قالت تقارير إعلامية، إنه صدر قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم داخل السعودية، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا.



وحسب صحيفة عاجل السعودية، أعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم مؤقتًا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة الطائف، أنه إنفاذًا للتوجيهات الصادرة تم إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

وأيضًا أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أنه إنفاذا للتوجيهات الصادرة، يعلق تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتا؛ وذلك لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

كما وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهى مؤقتًا، حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر.

وستباشر فرق الرقابة تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

وجاء ذلك ضمن إجراءات المملكة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، خاصةً بعد الإعلان عن إصابات مؤكدة واحتمالية انتشار الفيروس بين طلاب المدارس والجامعات انتشارًا كبيرًا.