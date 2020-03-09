البرلمان العراقي ينفي إصابة نوابه بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

أكد موقع «بغداد اليوم» عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البرلمان العراقي، وصفوف أعضائه، وذلك بعد تداول أنباء في هذا الشأن صباح اليوم.



وقال النائب كاظم فنجان الحمامي إن الأنباء المتداولة والتي مفادها إصابة نواب عراقيين بفيروس كورونا هي كاذبة، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي في البرلمان يتعين عليه التصدي لهذه الشائعات العارية عن الصحة وتكذيبها ومنع انتشارها.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مقرر مجلس النواب مختار الموسوي: "إن الأنباء التي تحدثت عن إصابة 10 نواب بداخل مجلس النواب بفيروس كورونا لا صحة لها".