حقيقة إقالة وزير الصحة الكويتي بسبب ”كورونا“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

نفى وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الإثنين، صحة ما أشيع عن استقالته من منصبه، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.



وبدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم، أن جميع العاملين في وزارة الصحة لا يزالون على رأس عملهم في مواجهة كورونا، بمن فيهم وكيلة الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف.

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كما نفى صدور أي قرار من مجلس الوزراء بتعويض بعض التجار بسبب انتشار الفيروس.

وأثار انتشار فيروس كورونا في الكويت، مع مسافرين عائدين من إيران، جدلا واسعا فيها، وسط اتهامات بفشل تعاطي وزارة الصحة مع الفيروس.

وتشهد الكويت حالة من الاستنفار الرسمي بمختلف الجهات، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن 64 شخصا، بالرغم من الإجراءات المشددة لتي اتخذتها السلطات، ومنها وضع العائدين بالحجر الصحي والمنزلي تبعا للدولة القادمين منها.