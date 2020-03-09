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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق .. مقتل 3 متظاهرين في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
قتل 3 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الإثنين.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان: إن ”3 متظاهرين قُتلوا وأصيب 44 آخرون بجروح في المصادمات التي جرت في ساحة الخلاني، مساء أمس الأحد بين المتظاهرين وقوات الأمن“.
ومنذ أسابيع، تشهد ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل المحتجين في بغداد، مواجهات متقطعة بين أفراد الأمن والمتظاهرين المناوئين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
وتستخدم قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي، وأحيانا الرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين يرشقون عناصرها بالحجارة والزجاجات الحارقة.
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