قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الإثنين، بإذاعة تحذيرات مهمة ضد فيروس كورونا. حيث نشرت الشركة مقطعًا صوتيًا خلال الإذاعة الداخلية للمحطات، وذلك لتنبيه المواطنين بفيروس كورونا. وأكدت إدارة المترو من خلال الإذاعة الداخلية على الركاب ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية. وأولها ارتداء الكمامة التى تقى الراكب من العدوى المباشرة، كما أعلنت عن أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مترو الأنفاق يذيع تسجيلات صوتية لتوجيه الركاب لكيفية الوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.