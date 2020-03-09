وزير الاقتصاد: لبنان بانتظار قرار حاملي السندات بشأن إما التعاون في هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمه​ في حديث لوكالة "​رويترز​" أن "​لبنان​ بانتظار قرار حاملي السندات بشأن إما التعاون في هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية"، لافتا الى انه "ليست لدي أدنى فكرة بشأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات والأمر سيستغرق أسابيع قليلة والمفاوضات أفضل للجميع".

وشدد نعمه على ان "البنوك اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض".