هل وصل كورونا إلى الكونغرس الأميركي؟

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 110 آلاف حالة في 100 بلد ومنطقة بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس الساعة 10:45 ت غ الاثنين.

وجُمعت الحصيلة استناداً إلى معطيات نقلتها مكاتب وكالة فرانس برس عن السلطات الوطنية المعنية ومعلومات منظمة الصحة العالمية.

وقرر عضوان بالكونغرس الأميركي عزل نفسيهما، مساء الأحد، بعد شكهما في التقاط الفيروس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وذكر المصدر أن الأمر يتعلق بالعضوين الجمهوريين تيد كروز وبول غوسار، مشيرا إلى أنهما قررا من تلقاء نفسيهما دخول الحجر الصحي إلى حين التأكد من إصابتهما بالفيروس من عدمه.

وقال السيناتور كروز على تويتر إن قراره جاء بعد تفاعله لفترة وجيزة مع شخص مصاب بالفيروس في إحدى الفعاليات السياسية في ولاية ماريلاند الشهر الماضي.

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وذكر أنه يقصد بـ"التفاعل: محادثة قصيرة ومصافحة"، مضيفا أنه لا يعاني حاليا أي أعراض.

وتابع: "رغم ذلك وبدافع الحذر الشديد، قررت البقاء في منزلي في تكساس هذا الأسبوع، حتى تنقضي فترة الـ14 يوما".

بعدها بساعات قليلة، أعلن غوسار على تويتر، أنه سيخضع نفسه هو الآخر للحجر الصحي مع 3 من موظفيه، بعد حضورهم الفعالية نفسها في ماريلاند، وتفاعلهم مع الشخص ذاته.

وذكر: "كنت مع هذا الشخص لفترة طويلة من الزمن، وتصافحنا عدة مرات"، مضيفا: "نحن جميعا بلا أعراض لكننا نتوخى الحذر والاستباقية".

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