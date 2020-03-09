الشرطة البريطانية تردي رجلاً كان يحمل سكينين في لندن

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لندن: أردت الشرطة البريطانية مساء الأحد رجلاً كان يحمل سكينين في وسط لندن، وفق ما أعلنت شرطة سكوتلانديارد التي لا تعتبر الحادث ذا طابع إرهابي.
وكان شرطيون يقومون بدوريات في حي وستمنستر نحو الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي وغرينتش، حين اشتبهوا برجل.
عندما اعترضوه أخرج الرجل سكينين. واستخدم الشرطيون صاعقاً كهربائياً وسلاحاً يدوياً.
وهرعت فرق الإسعاف لكن الرجل تُوفي في المكان.
وقالت الشرطة في بيان "لا يتمّ التعامل مع الحادث على أنه ذو طابع إرهابي" مشيرةً إلى أن لا إصابات في صفوف عناصرها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.