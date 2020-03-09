جبل طارق.. مطاردة زورق سريع يحمل مخدرات تنتهي بمصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح

تسببت مطاردة بحرية جبل طارق، أمس الأحد، لزورق سريع، يحمل كميات من الحشيش في مصرع شخصين، كانا على متنه، فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشف موقع “الفارو” الإسباني أن المهربين انطلقوا من سواحل سبتة المحتلة، في اتجاه مضيق جبل طارق، قبل أن تحاصرهم عناصر من بحرية جبل طارق على متن زورق سريع، في عرض المتوسط، إذ طلبت منهم التوقف، لكنهم لم يمتثلوا لأوامرها.

وأضاف الموقع ذاته، أن مطاردة الزورق من طرف بحرية جبل طارق، أدت إلى الاصطدام به، ووفاة شخصين على الفور، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب، وجثة المتوفين إلى المستشفى المحلي في جبل طارق، فيما حجزت مصالح الشرطة المختصة الزورق، والمعدات، وكميات المخدرات، التي كان يحملها، وفتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات عملية التهريب.